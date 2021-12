Pohřešovanou 32letou Češku naposledy spatřili po cestě domů, uvedla londýnská policie. Petra Srncová byla naposledy spatřena před dvěma týdny, když jela z práce na jih britské metropole.

Po informacích o pracovnici dětské nemocnice volá kromě policie i její dosavadní zaměstnavatel či poslankyně zastupující část Londýna, kde bydlela.

„Zmizení Petry se vůbec nepodobá jejímu chování a začínáme o ni mít velké starosti,“ uvedla v sobotním videu Lucy O’Connorová z policejního oddělení ve čtvrti Lambeth, kde Srncová pracovala. „Její rodina v České republice o ni má taky velké obavy a zkrátka chce vědět, kde je,“ pokračovala.

Pohřešovaná Češka podle ní v neděli 28. listopadu okolo 19.45 odešla z práce a zamířila domů do čtvrti Camberwell. Naposledy byla údajně spatřena v autobuse asi o půl hodiny později. Její zmizení nahlásil 3. prosince někdo z jejích spolupracovníků.

Srncová podle britských médií působila jako „asistentka zdravotních sester“ v dětské nemocnici Evelina London Children’s Hospital, která patří pod nemocniční sdružení Guy’s and St Thomas‘. „Máme nesmírné obavy o naši drahou kolegyni Petru, která je nezvěstná,“ uvedla v twitterovém příspěvku skupina zdravotnických zařízení. „Chtěli bychom pobídnout kohokoli, kdo by mohl mít jakékoli informace, které by ji mohly pomoct najít, aby kontaktoval policii,“ pokračovalo sdělení.

Veřejnost ke spolupráci vyzývá i poslankyně Harriet Harmanová, která v sobotu na případ Srncové upozornila při tiskové konferenci. „Je nezvěstná už několik dní, je jí jen 32 let, je z České republiky, její rodiče jsou pochopitelně k smrti ustaraní,“ řekla labouristická politička, přičemž v ruce držela fotografii ženy distribuovanou londýnskou policií.

„Mám pocit, že všichni máme obzvlášť velkou zodpovědnost, abychom se ji pokusili najít, protože byla mimo svoji rodnou zemi, pryč od rodiny a pracovala tady pro naše zdravotnictví,“ uvedla Harmanová.

Policie už dříve v souvislosti s případem zadržela jednoho muže, který zůstává ve vazbě. Podle zpravodajského webu BBC ovšem policie neposkytla žádné informace ohledně jeho totožnosti ani toho, z čeho je muž podezírán. (ČTK)