V semifinále populární taneční soutěže StarDance nevypadl žádný pár a do finále překvapivě postupují všechny tři. Hlasy od diváků se předávají do dalšího kola, stejně jako známky od porotců.

„Těšil jsem se na to celý večer, byla to konspirace, a máme velkou radost, že uvidíme všechny tři páry. Příště vás čekají čtyři tance plus jeden. Vrátí se nám také všechny páry,” vysvětlil překvapující rozuzlení moderátor Marek Eben.

V soutěži tak stále zůstávájí farářka Martina Viktorie Kopecká (rozhovor s ní přinášíme zde) a Marek Dědík, bývalý krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová a herec Jan Cina (rozhovor s ním si můžete přečíst zde) a Adriana Mašková. (ČT)