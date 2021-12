„Celé části měst jsou zničené.“ Tornáda v USA si vyžádala jen v Kentucky sedmdesát až sto obětí

Sedmdesát až sto obětí si podle guvernéra Andy Besheara vyžádala tornáda v americkém Kentucky. Šesti americkými státy se v noci z pátku na sobotu přehnalo nejméně třicet tornád. Prezident Joe Biden to nazval nepředstavitelnou tragédií.

Nejhorší situace je v Kentucky.

„Je to ještě horší, než jsme čekali. Celé poloviny měst v západním Kentucky jsou zničené, srovnané se zemí,“ řekl novinářům Beshear. V celém státě vyhlásil nouzový stav. Jen v Kentucky se bouře prohnala pásem dlouhým zhruba 320 kilometrů. Beshear také požádal o vyhlášení nouzového stavu Bílý dům. Počet obětí jen v Kentucky by se podle něj mohl vyšplhat i přes stovku.

Bouře způsobily zatím nejničivější tornáda v zaznamenané historii státu. Nejsilnější větrný vír urazil dráhu nejméně 365 kilometrů.

Kritická situace je například v desetitisícovém městě Mayfield, kde se zřítila střecha továrny na svíčky. V době, kdy tornádu naplno udeřilo, bylo na místě asi 110 lidí. Živel zničil budovu a odnesl střechu, podle guvernéra panují obavy, že na místě jsou desítky mrtvých.

Bouře se do Kentucky posunula ze severovýchodu, z Arkansasu, odkud se přihnala čtyři tornáda.

Nemocnice podle guvernéra zatím mají kapacity, očekává se ale další nárůst počtů obětí.

Na nejvíce postižených místech zasahuje Národní garda.

„Všechno v cestě tohoto tornáda je zničené, domy, vládní budovy, firmy, zcela zničené. Celé kusy průmyslových továren jsou na stromech. Je těžké si představit, jak je to vůbec možné,“ popisuje děsivou situaci guvernér.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021