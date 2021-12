Pokud britská vláda nepodnikne další kroky a nezpřísní protikoronavirová opatření, vyžádá si nová vlna nákazy variantou omikron v zemi do konce dubna nejméně 25.000 obětí. Vyplývá to z modelů britských vědců z London School of Hygiene.

Odborníci zpracovali několik modelů vývoje pandemie po příchodu nakažlivější varianty omikron. Podle nejpesimističtějšího scénáře může v Británii zemřít až 75.000 lidí.

Experti připouštějí, že jejich předpovědi nemohou být přesné, protože se potýkají s řadou neznámých. Nemají například zatím dost dat, aby určili, nakolik účinné budou proti omikronu stávající vakcíny a léky.

„Na základě toho, co pozorujeme, tu v Británii budeme mít obrovskou vlnu omikronu,“ řekl stanici BBC jeden z výzkumníků Nick Davies.

Vědci stanovili řadu scénářů vývoje, z nichž ten nejpříznivější předpovídá, že od začátku prosince do 30. dubna se v Anglii nakazí koronavirem bezmála 21 milionů lidí. Nemocnice se budou muset postarat o 175.000 pacientů a 24.700 nemocných zemře. Tato čísla podle nich budou platit v případě, kdy proticovidové vakcíny budou dobře fungovat i u omikronu a situaci vylepší množství lidí očkovaných třetí dávkou.

Nejpesimističtější model uvádí, že nakažených by mohlo být až 34,2 milionu, v nemocnicích by skončilo skoro půl milionu lidí a covidu by podlehlo na 75.000 pacientů. Výstupem většiny modelovaných scénářů vývoje je závěr, že v nemocnicích nyní skončí více lidí, než loni v zimě. Na vrcholu zimní vlny letos v lednu umíralo v Británii denně na 1200 lidí.

„V případě nejpesimističtějšího scénáře budeme potřebovat tvrdší restrikce, abychom předešli přetížení zdravotnického systému. Nošení roušek, posilující dávky vakcín a dodržování odstupů jsou zásadní, ale nestačily by,“ uvedla další zástupkyně výzkumného týmu Rosanna Barnardová.

Podle britských úřadů varianta omikron v zemi nejspíš brzy převáží. V pátek ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za 24 hodin se nákaza koronavirem potvrdila u více než 58.000 lidí, což je nejvyšší číslo od ledna. (ČTK)