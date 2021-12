Eva Samková se zranila dva měsíce před olympiádou. V cíli závodu v Rakousku si zlomila oba kotníky

Eva Samková si v dojezdu závodu Světového poháru snowboardcrossových týmů v Montafonu zlomila oba kotníky. V Rakousku podstoupí ihned operaci. S Janem Kubičíkem dojela snowboardistka na druhém místě.

Eva Samková po vítězství v závodě Světového poháru v čínském Secret Garden, 28. 11. 2021. Foto: ČTK

O zranění Samkové při nešťastném cílovém manévru informoval její trenér Marek Jelínek. „Při dojezdovém manévru upadla a zlomila si obě nohy v kotnících. Za chvíli podstoupí operaci přímo tady v Rakousku. Doufejme, že bude Evka v pohodě a co nejdřív se z toho mentálně vylíže,“ vzkázal Jelínek z nemocnice, kam byla Samková transportována hned po závodu.

„Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách. Odvezli ji do špitálu, tak doufejme, že to bude co nejlepší,“ řekl Radiožurnálu Sport Kubičík.

Doba rekonvalescence není jasná, podrobnosti by měl tým kolem Samkové oznámit začátkem příštího týdne. Je otázkou, zda se vzhledem k závažnosti poranění bude moci olympijská medailistka ze Soči 2014 účastnit zimních olympijských her v čínském Pekingu. Závod snowboardcrossařek se pojede 9. února.

Samková a Kubičík nestačili v dnešním závodě smíšených týmů jen na Italy Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovou a získali ve smíšených družstvech historicky první cenný kov pro Česko.

Po pátečním pátém místě v individuálním závodě tak Samková i ze druhé zastávky elitního seriálu v sezoně vybojovala medaili. (ČTK, Radiožurnál)