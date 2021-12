Stálé zastoupení při EU kvůli předsednictví posílí, v Bruselu bude pracovat přes 250 lidí

V období českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině příštího roku bude na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu pracovat více než 250 lidí.

Informaci na vládním webu uvedla Tünde Bartha, jež je pověřena řízením úřadu vlády. Reagovala tak i na vyjádření kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), který po úterní schůzce v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem kritizoval nedostatečné personální zajištění předsednictví.

„Obávám se, že už to vláda nestihne napravit, protože jedna věc je zřídit místo, druhá věc je tam poslat lidi, kteří tam budou působit. Asi to vláda bude muset řešit nějakým operativnějším způsobem,“ řekl Lipavský.

Podle Barthy v době mimo předsednictví na Stálém zastoupení v Bruselu pracuje až 110 lidí, schváleno je pak posílení o 69 osob. Tým o 179 lidech pak příští rok posílí 20 expertů z institucí, jako jsou Evropský parlament nebo Evropská komise, a minimálně 25 stážistů, dalších nejméně 25 expertů bude vysláno resorty. Bartha to považuje za nadstandardní posílení.

Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet předsednictví Česka v EU o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ale i ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala.

Podle materiálu s informacemi o aktuálním stavu příprav předsednictví téměř polovina rozpočtu půjde na akce a zajištění jejich bezpečnosti. Na personální zabezpečení bude vynaložena zhruba třetina výdajů. Více než desetina částky je určena na jednotnou prezentaci, komunikaci a kulturní akce, sedm procent pak představuje rozpočtovou rezervu ve výši 100 milionů korun.

Česko při předsednictví zajistí organizačně a obsahově v Bruselu či Lucemburku předsedání více než dvacítky formací sektorových Rad EU a téměř 200 různým pracovním skupinám. „V součtu ČR povede zhruba 2000 formálních pracovních jednání na ministerské (Rady ministrů), velvyslanecké (Coreper) i technické úrovni (pracovní skupiny),“uvádí materiál.

Na českém území je v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. Neformální Rady by se v Praze měly konat od července do října, termín summitu zatím nebyl stanoven. Ze zavedených formátů Rad chybí setkání ministrů kultury, které připraví francouzské předsednictví v předchozím půlroce, nebo ministrů telekomunikací.

Vzhledem ke koronavirové pandemii se též připravuje varianta akcí v hybridním formátu, kdy se část účastníků připojí prostřednictvím videokonference a část bude fyzicky na jednání, i zcela on-line. (ČTK)