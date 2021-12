Část Spojených států zasáhly silné bouřky. Tornádo, které se prohnalo domovem pro seniory v americkém státě Arkansas, si vyžádalo nejméně dva životy a pět zraněných. Záchranné složky zasahovaly také ve skladu Amazonu na jihu Illinois, kde se zřítila střecha. (AP)

Injuries reported after roof collapse at Amazon warehouse in Illinois – AP https://t.co/NFBmzUVBNA pic.twitter.com/BdLHAvnLaY

— Reuters (@Reuters) December 11, 2021