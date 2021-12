Německý pár získal světový rekord za nejvíce ozdobených vánočních stromků na jednom místě. Dvojice nazdobila více než 400 stromů a použila 10 tisíc ozdob. (CNN)

A German couple has set the world record for the most decorated Christmas trees in one place. Months of preparation, more than 400 trees, and 10,000 ornaments went into their display, reports Reuters. https://t.co/z6JRxFCgHK pic.twitter.com/SAL0SwbUy9

— CNN (@CNN) December 10, 2021