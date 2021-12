Zeman Merkelové: Jste jednou z posledních opravdových političek

Prezident Miloš Zeman v obdivném dopise pozval bývalou kancléřku Angelu Merkelovou do Prahy. „Bylo by mi nesmírnou ctí, kdybych mohl případné setkání využít k osobnímu poděkování a uznání všeho, co jste pro naše vztahy vykonala.“

„Vaše pověstná rozvaha a mimořádné vyjednávací schopnosti dokázaly mnohdy udržet jednotu společné Unie v pro ni kritických chvílích, kdy je nutné dělat i obtížná rozhodnutí, která mohou mít globální dopad.

Zároveň je to z velké části Vaší zásluhou, že bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou nejlepší v novodobé historii. Česká republika se na Vás v kritických chvílích mohla vždy spolehnout a v této souvislosti mohu upřímně konstatovat, že nám budete chybět.“ (Hrad)