Jurečka: Fiala by měl podat kompetenční žalobu, za Lipavským stojíme

„Na to lze říct jediné, že je třeba, aby bylo ve výkladu Ústavy jasno, a proto je logické, aby pan premiér Petr Fiala podal kompeteční žalobu,“ řekl Deníku N v reakci na zveřejněné stanovisko prezidenta předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Je to proto, aby ústavní soud dal jednoznačné vysvětlení této části ústavy. Za nás platí, že my za těmi jmény stojíme, nehodláme ani po tomto rozhodnutím pana prezidenta uvažovat nad tím, že bychom vyměnili tohoto kandidáta za jiného,“ dodal Jurečka s tím, že „považujme za důležité, aby se jednou pro vždy v této otázce udělalo jasno.“

Pokud by byla vláda jmenovaná ještě v době, kdy bude lidovecký adept na ministra zemědělství Zdeněk Nekula ještě v izolaci s covidem-19, jeho resort by prozatím převzal Jurečka. Potvrdil to Deníku N.