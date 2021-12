Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzve nového německého kancléře Olafa Scholze, aby se postavil proti spuštění plynovodu Nord Stream 2. Dle Varšavy ho bude Rusko používat proti Evropě. Na neděli je plánovaná Scholzova návštěva Varšavy.

Agentura Reuters připomíná, že vztahy některých východoevropských zemí a Německa ochladly kvůli tomu, že Scholzova předchůdkyně v kancléřském úřadu Angela Merkelová trvala na projektu, který podle kritiků nebezpečně zvyšuje závislost na ruském zemním plynu. Varšava doufá, že v situaci, kdy se v Berlíně ujala moci nová vláda a kdy napětí ve východoevropském regionu roste, Německo změní k věci přístup. Rusko v poslední době soustřeďuje u hranic s Ukrajinou vojáky.

„Vyzvu kancléře Scholze, aby se nepodvoloval nátlaku ze strany Ruska a nedopustil, aby byl Nord Stream 2 využíván jako nástroj k vydírání Ukrajiny, nástroj k vydírání Polska a nástroj k vydírání Evropské unie,“ řekl dnes Morawiecki při návštěvě Říma.

Už v pátek do Varšavy přijede nová německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět surovinu z Ruska do Německa, je hotový, k zahájení provozu ale ještě potřebuje získat v Německu povolení. Agentura Reuters tento týden uvedla, že existuje dohoda mezi Spojenými státy a Německem, podle které by v případě invaze na Ukrajinu Berlín plynovod Nord Stream 2 uzavřel. Podle zdroje agentury ale není jasné, zda se se obě země dohodly, co přesně rozumí pod pojmem invaze. (ČTK, Reuters)