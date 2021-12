V roce 2021 se počet celosvětově vězněných novinářů dostal na rekordní maximum, za mřížemi jich skončilo 293, vyplývá ze zprávy Výboru na ochranu novinářů (CPJ). Dle zprávy přišlo kvůli své práci o život nejméně 24 novinářů.

The number of journalists worldwide who are behind bars reached a global high in 2021, according to a new report from the nonprofit Committee to Protect Journalists, which says that 293 reporters were imprisoned as of Dec. 1 this year https://t.co/ogtOgzsdcm 1/3 pic.twitter.com/dWKq6rXPa4

— Reuters (@Reuters) December 9, 2021