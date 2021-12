Sebevraždu loni spáchalo 1224 lidí, meziročně o 3 % víc. Je to druhý nejnižší počet za 144 let, co jsou údaje k dispozici, počet je ale stále nad průměrem EU. Na život si výrazně častěji sahají muži, největší sebevražednost je v Libereckém kraji. (ČSÚ)