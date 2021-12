O práci ve Škodovce by podle černého scénáře mohlo přijít až deset tisíc lidí

V automobilce Škoda by mohlo o práci přijít ve střednědobém horizontu až deset tisíc lidí. Počítá s tím černý scénář, se kterým pracují odbory. Ten poukazuje na to, že se výroba některých modelů může přesouvat z Česka do jiných zemí.

O možném propouštění hovoří odbory především v kontextu s chystanou emisní třídou Euro 7 a takzvaným Plánovacím kolem 70. „Dle Plánovacího kola číslo 70 ztrácí Škoda výrobu některých BEV modelů (auta na čistě elektrický pohon, pozn. red.), přestože stále velice tvrdě pracuje na svých úkolech, na konkurenceschopnosti ve prospěch celého koncernu Volkswagen a jednotlivých značek,“ uvedly odbory ve svém týdeníku. Odbory také apelují na to, že značky nemají přicházet o své vlajkové modely tak, jako se nejspíš stane v případě Superbu. (Škodovácký odborář)