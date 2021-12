Zápas Ligy mistrů mezi Atalantou a Villarealem se dnes nesehrál kvůli sněhové vánici v Bergamu. Utkání se odehraje zítra a rozhodne o posledním postupujícím do jarního play-off. Villarealu stačí remíza, Atalanta potřebuje zvítězit. (UEFA)

🚨❄️ #AtalantaVillarreal has been postponed due to the heavy snowfall. The match will be played tomorrow with kick-off time still to be determined by UEFA.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FKh6vbiKwG

