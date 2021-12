Republikánská poslankyně Lauren Boebertová se vyfotila u vánočního stromu se svými čtyřmi dětmi, které v ruce drží poloautomatické pušky. Po poslanci Thomasovi Massieovi, který se vyfotil s celou ozbrojenou rodinou, je další, která se pyšní zbraněmi v rodině.

The Boeberts have your six, @RepThomasMassie!

(No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF

— Lauren Boebert (@laurenboebert) December 8, 2021