Německý prezident Frank-Walter Steinmeier jmenoval Olafa Scholze kancléřem. Scholz ještě v Parlamentu složí slib a odpoledne převezme kancléřství. (ČTK)

German President Frank-Walter Steinmeier (Germany's head of state) officially appoints @OlafScholz as chancellor.

Get used to this now: Bundeskanzler Olaf Scholz. pic.twitter.com/5spzt32bhL

