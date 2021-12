Existující vakcíny proti covidu-19 by měly chránit před těžkým průběhem i po nákaze variantou omikron, prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Data podle krizového experta organizace Michaela Ryana ani nenaznačují, že by varianta omikron způsobovala těžší průběh nemoci než delta. (BBC)