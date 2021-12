Z kosmodromu Bajkonur vzlétla raketa Sojuz s lodí, v níž letí na Mezinárodní vesmírnou stanici ruský kosmonaut Misurkin a dva japonští turisté. Na ISS by měli strávit 12 dnů. (ČTK)

発射!さあ行こう!🚀

A Soyuz-2.1a rocket with a tourist crew onboard was launched from Baikonur!

The #SoyuzMS20 crew of Alexander Misurkin and spaceflight participants Yusaku Maezawa and Yozo Hirano went to the International @Space_Station. pic.twitter.com/EgbHFtnPRl

