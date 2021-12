Tisíce karet zelenavých nakladly o víkendu na nikaragujském pobřeží vejce. Ohrožený druh karet při tom chránila před predátory i lidmi armáda. (AFP)

VIDEO: 🇳🇮 Thousands of endangered olive ridley sea turtles laid their eggs on #Nicaragua's coast over the weekend under the watchful eye of the army, which protects the nests from possible predators — including humans pic.twitter.com/gQF50UhFAW

