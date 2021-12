Všechny očkované je nezbytné brát jako potenciální přenašeče, míní Hajdúch

„Je nezbytné brát všechny očkované jako potenciální přenašeče, a to bez kompromisu,“ řekl Deník N ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. „Ostatně opakovaně to doporučuje i CDC,“ dodal.

Bývalý národní koordinátor testování, lékař Marián Hajdúch kritizuje současný přístup vlády k očkovaným. Foto: ČTK

„Současné nastavení, že jdou očkovaní na testy pouze po kontaktu s pozitivním v rodině, ale už ne po kontaktu ve škole či v práci, je špatně,“ kritizuje Hajdúch.

Až do začátku prosince nemuseli lidé s ukončeným očkováním proti covidu-19 po kontaktu s nakaženým ani do karantény, ani na testy. Teprve při eskalaci epidemie stát přistoupil ke změně strategie. Nyní musejí očkovaní chodit na testy. Jenže má to opět pár háčků, které popsal Deník N v tomto článku.