Předseda britské Dolní sněmovny Lindsay Hoyle požádal policii o prošetření zjištění listu The Sunday Times, podle nějž se na řadě míst v budovách parlamentu našly stopy kokainu. Jedním z nich byly záchodky poblíž parlamentní kanceláře premiéra Borise Johnsona.

Ten přitom právě dnes oznámil novou strategii pro boj s užíváním drog a proti drogové kriminalitě.

Podle The Sunday Times se pomocí stěrových testů na drogy podařilo najít stopy kokainu na 11 místech v budovách britského parlamentu, a to v částech, které jsou přístupné jen zákonodárcům, zaměstnancům a novinářům.

„Zprávy o zneužívání drog v parlamentu, které dostaly The Sunday Times, jsou velmi znepokojivé. Zmíním je tento týden jako prioritu při jednáních s metropolitní policií,“ uvedl dnes ve vyjádření Hoyle. „Očekávám plné a efektivní vymáhání práva,“ dodal. Johnsonův mluvčí řekl, že jsou zjištění znepokojivá.

Britská vláda dnes představila strategii, podle níž chce dát více prostředků na podporu léčby drogových závislostí a zesílit zásahy policie proti pouličním prodejcům a pašerákům drog. „Je to jediný způsob, jak se vypořádat s něčím, co je absolutně toxické pro naši populaci, ale je to boj, který lze vyhrát,“ řekl Johnson ve videu zveřejněném na twitteru.

Vláda se přitom bude snažit zapůsobit i na rekreační uživatele drog, aby snížila celkovou poptávku po zakázaných substancích. Chce například posílat zprávy osobám, jejichž číslo najde v telefonech zabavených drogovým dealerům, v nichž je bude odrazovat od užívání drog.

Náměstek ministerstva vnitra Kit Malthouse řekl televizi Sky News, že jej zprávy o užívání kokainu v parlamentu nepřekvapují. „V tamních budovách pracuje několik tisíc lidí a překvapilo by mě, kdyby mezi nimi nebyli někteří občasní uživatelé,“ poznamenal. (ČTK)