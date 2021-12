Česko vyhlíží schválení vakcíny proti covidu-19 od společnosti Novavax, objednáno má 370 000 dávek. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Očkovací látku americké firmy nyní posuzuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Pokud bude vakcína schválena, dodávku Vojtěch očekává v lednu. Proteinová vakcína Novavaxu funguje na jiném principu než preparáty firem Pfizer/BioNTech či Johnson & Johnson a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku.

„Tato vakcína by mohla být alternativou pro lidi, kteří z nějakého důvodu, byť ten důvod je často založen na různých dezinformacích, nemají vůli se naočkovat těmi stávajícími vakcínami,“ uvedl Vojtěch k preparátu Novavaxu.

Firma Novavax podala evropské agentuře žádost o schválení svého preparátu 17. listopadu. Případné doporučující stanovisko by EMA mohla vydat do několika týdnů, vakcínu následně musí k použití v EU schválit Evropská komise. Vakcína od Novavaxu by se tak stala pátou schválenou v rámci EU – k podmínečné registraci byly dosud doporučeny vakcíny od společností Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a Pfizer/BioNTech.

EMA posuzuje i další proteinovou vakcínu od francouzského výrobce Sanofi, kterou má podle Vojtěcha Česko rovněž objednanou. Ministr zdravotnictví zmínil i preparát od francouzské firmy Valneva, jehož účinnost nyní posuzuje EMA. Podle ministra zdravotnictví se však vzhledem k tomu, že je tato vakcína teprve v počátečních fázích schvalování, ČR objednávkou zatím nezabývá. K dispozici by podle něj byla nejdříve v dubnu či květnu následujícího roku. (ČTK)