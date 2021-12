O českou účast na hudební soutěži Eurovize v Turíně se utká sedm interpretů, hlasování odstartuje zítra a potrvá do 15. prosince. Nominaci mohou získat Annabelle, Elis Mraz, Jordan Haj spolu s Emmou Smetana, Giudi, Skywalker, The Valentines a We Are Domi. (ČT)