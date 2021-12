Vojtěch: Vyhláška o povinném očkování by měla být do konce týdne ve sbírce zákonů

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo vyhlášku o povinném očkování na Legislativní radu vlády. Připomínky resort zapracuje a do konce týdne by měla být ve sbírce zákonů, oznámil dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Ti, kterých se to bude týkat, musí být naočkováni do konce února. Což je dostatečný časový prostor, aby se to zvládlo,“ oznámil Vojtěch.

Vláda plánuje povinné očkování pro osoby starší 60 let a vybrané profese, například zdravotníky či pracovníky v sociálních službách.