Řadou poslaneckých návrhů, několika investičními pobídkami či materiály zvyšujícími náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu a po nemoci z povolání se bude dnes zabývat vláda v demisi. Ministři proberou i aktuální vývoj kolem epidemie covidu-19.

Kabinet patrně podpoří poslanecký návrh bývalého šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) na stanovení pravidel pro lobbování, neutrální postoj by měl zaujmout k novele ANO na rozšíření působnosti finančního arbitra. Početné návrhy SPD naopak pošle vláda Sněmovně většinou s negativním stanoviskem. Týkat by se to mělo předloh na uzákonění zákazu zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti či přímé volby starostů a hejtmanů.

Negativně kvůli nadbytečnosti se kabinet postaví zřejmě i k návrhu SPD, aby se 15. březen stal Dnem památky obětí německé okupace českých zemí. Vláda odmítne pravděpodobně i senátní iniciativu na uzákonění dvou nových významných dnů.

Kabinet projedná i návrh ministerstva pro místní rozvoj, aby úřady při zadávaní zakázek na veřejnou dopravu vyžadovaly alespoň část provozu nízkoemisními vozidly. Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé, by měly růst stejně jako procentní část důchodu, která se od ledna zvýší o 1,3 procenta a k tomu ještě o 300 korun.

Vláda by se mohla zabývat i plánem na povinné očkování proti covidu-19 lidí nad 60 let a vybraných profesí, který ve své vyhlášce chystá s účinností od března ministerstvo zdravotnictví. Ministři při vyhlášení posledních koronavirových opatření, která jsou v platnosti od předminulého pátku, rovněž avizovali, že po deseti dnech by mohli vyhodnocovat jejich dopady.

Ráno se epidemickou situací bude zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková v neděli řekla, že se nová zvažovaná opatření týkají početní redukce hromadných akcí a návrhu nošení respirátorů ve školách. (ČTK)