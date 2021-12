Prezidentské volby v západoafrické Gambii vyhrál stávající prezident Adama Barrow. Trojice jeho protikandidátů ale už předtím oznámila, že výsledky hlasování 2,5milionové země neuzná.

Šestapadesátiletý Barrow měl v klání pět protikandidátů, které podle volební komise s přehledem porazil, když získal 53 procent hlasů. Druhý s 28 procenty skončil třiasedmdesátiletý bývalý viceprezident Ousainou Darboe.

Právě on je jedním ze tří kandidátů, kteří odmítli výsledek přijmout. „Jsme znepokojeni mimořádným zpožděním při vyhlašování výsledků,“ uvedli ve společném prohlášení. Bez bližších podrobností v něm také poukázali na problémy ve volebních místnostech.

Navzdory tomu je podle Reuters zatím situace v zemi klidná. Incidenty nejsou hlášeny ani z metropole Banjulu, ani z nejlidnatějšího města Serekunda.

Sobotní volby, v nichž lidé hlasovali pomocí kuliček vhazovaných do různě barevných plechových sudů s fotkami jednotlivých kandidátů, pozorovatelé vnímají jako test demokratičnosti země, které do minulého prezidentského hlasování v roce 2016 brutálně 22 let vládl Yahya Jammeh. Poté, co ho porazil právě nynější prezident Barrow, odešel Jammeh do exilu v Rovníkové Guineji. Kritici exprezidenta obviňují mimo jiné z toho, že si předtím přivlastnil miliony dolarů z veřejných financí. (ČTK)