Němečtí liberální svobodní demokraté schválili vládní koaliční smlouvu. Včera tak učinila sociální demokracie, Zelení oznámí postoj zítra.

Němečtí liberální svobodní demokraté (FDP) dnes na mimořádném stranickém sjezdu jasnou většinou schválili vládní koaliční smlouvu se Zelenými a sociálními demokraty (SPD). SPD souhlas vyslovila v sobotu, v pondělí oznámí svůj postoj Zelení, kteří o smlouvě hlasují od konce listopadu ve vnitrostranickém referendu. Pokud ekologická strana koalici potvrdí, což se očekává, zvolí poslanci Spolkového sněmu sociálního demokrata Olafa Scholze ve středu 8. prosince novým německým kancléřem. Tím po 16 letech skončí éra konzervativní kancléřky Angely Merkelové.

Ruku pro koaliční smlouvu zvedlo 92,2 procenta delegátů FDP, proti jich bylo 6,4 procenta a zbytek se zdržel. Sociální demokraté v sobotu na mimořádném sjezdu koalici potvrdili takřka jednomyslně, pro jich bylo 98,8 procenta.

„Přijímáme v této těžké době odpovědnost za naši zemi,“ řekl po dnešním hlasování generální tajemník FDP Volker Wissing.

Předseda FDP Christian Lindner v projevu před hlasováním ocenil koaliční rozhovory se Zelenými a sociálními demokraty. „Vše se odehrávalo v atmosféře vzájemné důvěry,“ řekl. Zároveň se kriticky vyslovil o kancléřčině konzervativní unii CDU/CSU. Poznamenal, že vznikající německá vláda bude vládou politického středu. „Máme šanci svěžím větrem změnit v naší zemi politickou kulturu,“ řekl.

„Stanovili jsme si za cíl obnovit příslib sociálního pokroku díky lepšímu vzdělávacímu systému a díky sociálnímu státu, který lidem opět poskytne nové šance k zapojení, rozvoji a dalšímu růstu,“ řekl Lindner. „Zavázali jsme se zároveň ke dvěma mantinelům, a to dodržovat rozpočtovou disciplínu s pomocí dluhové brzy a odmítnout zvyšování daní,“ uvedl o základních požadavcích, se kterými se liberálové zapojili do koaličního vyjednávání.

Úvod svého zhruba hodinového projevu věnoval Lindner pandemii nemoci covid-19. Německo se nyní potýká se čtvrtou vlnou, která se podle politiků i odborníků zvedla kvůli nedostatečné proočkovanosti populace. „Virus je těžké předvídat. Pandemie dosud překonána není,“ řekl s tím, že boj s infekcí se neobejde bez společného postupu a ústupků od každého. „Obzvláště tvrdě to dopadá na zdravotníky a pečovatele, za což jim patří náš dík,“ řekl.

Nová vláda chce podle Lindnera co nejvíce podpořit očkování a přeočkování. „Mobilizujeme k tomu všechny rezervy,“ řekl. Prohlásil rovněž, že v demokracii je v boji s pandemií nutné najít rovnováhu mezi svobodou a ochranou zdraví. Ujistil také, že o nejspornějších zásazích do osobních práv bude rozhodovat parlament. „Proto jsme změnili protiinfekční zákon,“ řekl. Tento upravený zákon, který brzy čeká zřejmě další novela, vrátil hlavní slovo v protiepidemickém tažení parlamentu. Do listopadu v Německu platil epidemický stav celostátního významu, což byl nouzový režim, který vládě poskytoval značné pravomoce.

Za hlavní témata liberálů v nové vládě označil Lindner vedle rozpočtové disciplíny také digitalizaci a otázku migrace. „Jsme zemí přistěhovalců. Máme také jako silná země humanitární odpovědnost vůči těm, kteří u nás hledají ochranu. Budeme zároveň bojovat proti nelegální migraci, musíme mít kontrolu nad tím, kdo do Německa přichází,“ řekl Lindner. Dodal, že se Německo otevře kvalifikovaným zahraničním pracovníkům a že tuto migraci, kterou Evropská unie zanedbává, bude Berlín řídit bodovým hodnocením.

Předák liberálních poslanců Marco Buschmann v následném projevu k delegátům sjezdu řekl, že migrační plány vycházejí z kanadského vzoru. „Nebude to brutální otevřenost bez kontroly,“ řekl. Zdůraznil, že pro ty, kteří se odmítají integrovat do společnosti, nerespektují zákony a jsou hrozbou pro ostatní, nebude v Německu místo. (ČTK)