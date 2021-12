Dříve než očkovat děti je nutné proočkovat seniory, shodli se Prymula a Kuba

Plošné očkování dětí proti nemoci covid-19 nemá zásadní význam, pokud se neproočkuje populace lidí nad 60 let, shodli se epidemiolog Roman Prymula a předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové by měli dostat vakcínu zejména všichni dospělí, zaznělo v pořadu Partie CNN Prima News.

„Já neříkám, že očkování dětí mezi pěti a 12 lety je neprospěšné, ale já si nemyslím, že je ještě doba, abychom plošně oočkovali celou tuto kategorii, když nemáme oočkované kategorie, které jsou mnohem závažnější,“ prohlásil Prymula. Podle něj je také ohledně vakcíny zatím poměrně málo dat.

Podle Kuby by se pak mohlo stát, že i přes naočkování dětí bude mít Česko na jaře opět plné nemocnice. Stále totiž nejsou dostatečně proočkovaní senioři.

„Ty děti nebudou sterilní, budou se potkávat dál,“ uvedl hejtman. Je pak podle něj na státu, kdy se musí rozhodnout nařídit pro seniory povinné očkování. Podle Kuby je zároveň proočkování nejstarší věkové skupiny důležitější, než povinná vakcinace profesních skupin.

Kuba ale zdůraznil, že očkování dětem neublíží. V tom s ním souhlasil i biochemik Zdeněk Hostomský.

„Já si myslím, že ty vakcíny jsou naprosto bezpečné. Že těm dětem nic nehrozí,“ uvedl Hostomský. Doplnil, že pokud by se k plošnému očkování dětí přistoupilo, je nutné je potom nechat svobodně žít a vystavit se viru. Sám své děti nechá očkovat pouze z praktického hlediska. „Myslím si, že ze zdravotního hlediska je očkování dětí zbytečné,“ dodal Hostomský.

„Za mě, tak jak jsem to již několikrát řekla, by měli být samozřejmě očkováni všichni 18+. Tam je to jasné,“ řekla náměstkyně. Doplnila, že za zbytečné považuje plošné testování dětí ve školách. Odchází na něj miliardy ze zdravotního pojištění a zahlcuje laboratoře, uvedla. Podle Hostomského by se stát dětmi zabývat nemusel vůbec.

Pro testování dětí se naopak vyslovili Kuba a Prymula. Podle hejtmana je to jeden ze způsobů, jak epidemii brzdit. Podle Prymuly je však problém v tom, že všechny testy nejsou stejně kvalitní.

Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 11 let dorazí do Česka v týdnu od 13. prosince. Oproti původnímu termínu je to o týden dříve. Registrace dětí od pěti do 12 let by podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) měla začít 13. prosince. Česko má zatím objednáno 300 tisíc dávek. (ČTK)