Papež František zahájil návštěvu řeckého ostrova Lesbos. Chce upozornit na neutěšenou situaci s uprchlíky. „Nevykořisťujte migranty pro politiku,“ řekl. (Reuters)

VIDEO: 🇬🇷 Pope Francis arrives at Mavrovouni migrant camp on Greece's #Lesbos island on Sunday, where nearly 2,200 asylum seekers live, The pope was expected to plead for better treatment of refugees as attitudes towards migrants harden across Europe #PopeinGreece pic.twitter.com/JlWg5parlx

— AFP News Agency (@AFP) December 5, 2021