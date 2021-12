Výbuch sopky Semeru, která leží na indonéském ostrově Jáva, zabil nejméně třináct lidí a další utrpěli zranění. Zhruba 900 lidí muselo být evakuováno. (Reuters)

The eruption of Java's biggest mountain caught locals by surprise, sending thousands fleeing its path of destruction and forcing hundreds of families into makeshift shelters pic.twitter.com/AZr2PmEc68

