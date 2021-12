Bělorusko tvrdí, že ukrajinská vojenská helikoptéra dnes při cvičení asi na vzdálenost jednoho kilometru narušila jeho vzdušný prostor. Kyjev to ale popřel, informovala agentura Reuters.

V regionu panuje napětí a například příslušníci americké rozvědky jsou přesvědčeni, že Rusko plánuje vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

Běloruská pohraniční služba vydala prohlášení, že má záznamy, na kterých je podle ní vidět, jak ukrajinský vrtulník letí přes zasněženou lesnatou oblast u kontrolního stanoviště. Mluvčí ukrajinské pohraniční služby uvedl, že toto tvrzení je nepravdivé.

„Ukrajinský vojenský vrtulník Mi-8 ve výšce asi 100 metrů překročil státní hranici a pronikl do vzdálenosti asi jednoho kilometru na území Běloruska. Ukrajinská strana byla o tomto incidentu informována,“ uvádí se v prohlášení Minsku.

„V rámci posílení ochrany hranice s Běloruskem se využívá k monitorování hranice letectvo. To ale státní hranici nijak nenarušilo,“ uvedl mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko.

Vztahy mezi Běloruskem a Ukrajinou se od loňského roku výrazně zhoršily. Rusko se tehdy při masových pouličních protestech v Bělorusku postavilo na stranu prezidenta Alexandra Lukašenka a ten pak začal hlasitěji podporovat Moskvu proti Ukrajině.

Ukrajina Bělorusku a Rusku přičítá vyvolání migrační krize na východních hranicích Evropské unie s Běloruskem, kvůli níž tisíce lidí uvázly v mrazivých podmínkách v hraničním pásmu. Lukašenko popírá, že migrační krizi zinscenoval. Jeho vláda slíbila „asymetrickou“ reakci na nové kolo sankcí, které na Minsk tento týden uvalily Spojené státy, Evropská unie, Británie a Kanada.

Lukašensko též naznačil, že by se Bělorusko mohlo postavit na stranu Ruska ve vojenském konfliktu s Ukrajinou. Poloostrov Krym, který v roce 2014 Rusko anektovalo, považuje Lukašenko za ruský.

Případná ofenziva ruských sil proti Ukrajině by podle americké rozvědky mohla být zahájena začátkem příštího roku a zúčastnilo by se jí odhadem 175.000 vojáků. Uvádí to agentura AP, která se odvolává na nejmenovaného vysokého amerického představitele. Moskva informace amerických médií odmítla a obvinila Washington, že se snaží situaci kolem Ukrajiny vyhrotit.