Floridský guvernér chce mít vlastní civilní jednotky

Guvernér Floridy Ron DeSantis chce založit nové civilní milice, které by nespadaly pod Pentagon, ale řídil by je on sám. Podle svých slov proto, aby Floridě „pomohly při pohotovostech – například hurikánech“.

Tyto jednotky by se jmenovaly „Floridská státní garda“ a „nepodléhaly by federální vládě“, což by mu „dalo volnost a schopnost reagovat na události v našem státě nejefektivněji, jak je možné“, řekl guvernér.

Navrhl, aby pro začátek bylo vybráno 200 lidí, což by stálo 3,5 milionu dolarů. (CNN)