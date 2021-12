FBI dopadla dalšího z útočníků na Kapitol. Justin Jersey 6. ledna ve Washingtonu napadal policisty a poté se skrýval. FBI jej pomohli najít amatérští internetoví detektivové podle vulgárního tetování na jeho prostředníčku. (Detroit News)

Tattoos are the unsung heroes of the Jan. 6 probe, probably followed closely by freckles and moles. pic.twitter.com/TXQ0GNLpIX

— Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) December 2, 2021