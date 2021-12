„Máme se tu zastávat lidských práv. Sice to nepovažuji za důkaz, že se tu na lidská práva hledět nebude, ale je to pro mě velmi varovná vlaštovka, že bychom to měli aktivněji zvedat,“ popisuje poslankyně, co pro ni znamenal nízký zájem o podpis petice proti dění v Polsku.