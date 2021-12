Soud: Salvador musí přestat nutit ženy donosit plod incestu či znásilnění

Mezinárodní americký soud pro lidská práva rozhodl, že stát Salvador je zodpovědný za smrt Manuely, ženy, která byla uvězněna za samovolný potrat v roce 2008 a ve vězení zemřela. Soud nařídil, aby země změnila svou extrémní politiku reprodukčních práv.

Je to poprvé, co mezinárodní soud vydal verdikt nad restriktivními zákony Salvadoru v otázce volby ženy ohledně těhotenství. Pozorovatelé soudí, že by verdikt mohl být prvním krokem ke změně těchto zákonů v zemích Latinské Ameriky.

Salvador vydal od roku 1998 absolutní zákaz interrupcí, a to včetně znásilnění a incestů. Za posledních dvacet let bylo více než 180 žen uvězněno za vraždu kvůli tomu, že samovolně potratily. (Guardian)