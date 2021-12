Německo zahájilo stavbu tunelu Fehmarnbelt, který směřuje do Dánska. Stavba bude dlouhá 18,5 kilometru a k zahájení provozu by mělo dojít do osmi let. Náklady na vybudování tunelu dosáhnou deseti miliard eur, většinu zaplatí Dánové. (Zdopravy)