Český Rom Petr Torák v Británii převzal prestižní cenu pro pedagogy

Český Rom Petr Torák převzal společně s Britkou Lynn Mayesovou Pearsonovu národní cenu pro pedagogy, která se každoročně uděluje ve Spojeném království. Dvojice získala jednu ze zlatých cen za výsledky partnerské spolupráce.

ČTK o tom dnes informovala charitativní organizace Compas charity, jejímž výkonným ředitelem je Torák.

Toráka a Mayesovou ocenila organizace The Teaching Awards Trust za jejich společný projekt s názvem The Roma – Narrowing the Gap Team (Romové – tým pro zmírňování znevýhodnění). Vznikl za spolupráce organizace Compas a střední školy Queen Katherine Academy, kterou řídí Mayesová. Cílem projektu je motivovat romské studenty k dalšímu vzdělávání.

„Od samého začátku tohoto projektu mě velice baví pozorovat, jak se z romských žáků stávají sebevědomí, cílevědomí a úspěšní mladí lidé,“ uvedl v prohlášení Torák. Projekt podle něj pomohl řadě mladých lidí získat zaměstnání u policie, na městských úřadech, ve školách a v dalších odvětvích.

“Je pro nás velká čest, že jsme získali zlatou plaketu Pearsonovy národní ceny pro pedagogy za naši práci, při které podporujeme romské studenty a jejich komunitu. Toto ocenění odráží inspirativní spolupráci našeho týmu s našimi partnery z organizace Compas Charity, která zvyšuje úroveň vzdělání a úspěchy našich dětí bez ohledu na jejich startovací čáru,“ sdělila Mayesová.

Torák žije ve Spojeném království od roku 1999. Jeho rodina severočeský Liberec opustila po údajných opakovaných fyzických útocích neonacistů. V Británii léta pracoval u tamní policie. Britská královna Alžběta II. mu v roce 2015 udělila Řád britského impéria za práci pro romskou komunitu. Od roku 2021 je honorárním konzulem ČR v anglickém Peterborough.

Organizace The Teaching Awards Trust cenu uděluje od roku 1998. Založila ji, aby ocenila znamenité výkony v britském vzdělávání a poukázala na odhodlání měnit životy dětí prostřednictvím studia. Porota každý rok uděluje několik zlatých a stříbrných ocenění v kategoriích jako je například učitel či asistent roku. (ČTK)