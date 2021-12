Před Nejvyšším soudem USA protestují stovky lidí

Před budovou Nejvyššího soudu ve Washingtonu se shromáždily stovky lidí, kteří přišli vyjádřit svůj postoj vůči projednávanému zákonu o potratech ve státě Mississippi. Na místě jsou podporovatelé i odpůrci práva žen na rozhodnutí o těhotenství.

Zákon o potratech v Mississippi zakazuje přerušit těhotenství po 15. týdnu, a to včetně znásilnění a incestu. To je ale v rozporu s ústavním verdiktem ve sporu Roe vs. Wade z roku 1973, který potraty legalizuje a který je nadřazený zákonům jednotlivých států.

Právě o tom, zda v Mississippi platí Roe vs. Wade, nebo zákaz potratů po 15. týdnu, nyní devítičlenný soudní sbor jedná.

Pokud se přikloní na stranu Mississippi, což tři jeho soudci avizovali dopředu a další dva (Bretta Kavanaugha a Amy C. Barrettovou) exprezident Donald Trump do soudu nominoval právě pro jejich negativní postoj vůči Roe vs. Wade, potraty přestanou být legální ve dvanácti státech a další podle očekávání pravidla velmi zpřísní. (NY Times)