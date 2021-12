Výběr nové hlavní hygieničky bude výhradně na osobě budoucího ministra zdravotnictví Válka. Ve Sněmovně to řekl poslanec a člen Anticovid týmu Marek Výborný. Deník N včera informoval o Válkově záměru odvolat současnou hlavní hygieničku Svrčinovou.

„Naprosto respektujeme suverénní právo budoucího ministra zdravotnictví, aby tyto personální věci a kroky činil on. To není nic, co bychom projednávali v Anticovid týmu,“ řekl dnes v Poslanecké sněmovně Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Ministerstvo zdravotnictví bude mít monokratické vedení, nikoli kolektivní vedení,“ doplnil poslanec na dotaz, zda o této personální záležitosti jedná i zdravotnický tým vznikající vládní koalice.