Nakažených covidem přibývá nejrychleji mezi dětmi ve věku 6–15 let. Posílat celé třídy do karantény ale hygienici nestíhají, samotní ředitelé zase nemohou přikázat vyučování na dálku. Některé děti tak chodí bez otestování do školy dál, přestože mají nakažené spolužáky. (Aktuálně)