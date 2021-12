Soud vyhověl klientkám porodní asistentky, nedostaly prostor k vyjádření

Ústavní soud vyhověl stížnosti klientek porodní asistentky, která se od roku 2015 neúspěšně domáhala rozšíření svého oprávnění také na vedení fyziologického porodu v sociálním prostředí pacientek, tedy v podstatě na domácí porody.

Klientky se chtěly řízení účastnit, což jim ale justice neumožnila. V podstatě tak přišly o možnost vyjádřit se k záležitosti, která je pro ně zásadní.

„Ženy se nemají jak bránit proti represi státu, jejímž výsledkem je nedostupnost péče porodní asistentky,“ stálo v jedné ze stížností, které soud spojil ke společnému projednání. Soudkyní zpravodajkou je Kateřina Šimáčková, která v prosinci odejde k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Záležitostí se nyní musí znovu zabývat Krajský soud v Praze a chybu napravit.

ÚS chtěl podle Šimáčkové dnešním nálezem umožnit trojici žen vyjádřit se k tomu, že jimi zvolená porodní asistentka nedostala oprávnění k vedení domácího porodu. Jejich zájmy, práva a přání nelze v takovém řízení pomíjet.

„Předmětem sporu u ÚS nebylo, zda je skutečně zásahem do práv stěžovatelek to, že v domácím prostředí porodí bez zdravotní asistence, ale to, zda mají mít možnost se k tomuto nastavení systému vyjádřit v soudním řízení týkajícím se oprávnění porodní asistentky poskytovat tuto zdravotní službu,“ uvedla při odůvodnění Šimáčková.

„Naším cílem je v tomto soudním řízení dosáhnout toho, aby soudy konečně řekly, že nic nebrání porodním asistentkám, aby vedly domácí porod v rámci domácí péče, a že nic nebrání ženám jako klientkám tuto péči využívat,“ řekla advokátka žen Zuzana Candigliota. (ÚS, ČTK)