Zpěvačka Rihanna se stala národní hrdinkou karibského ostrova Barbados. Rodačku z ostrova vyznamenala premiérka Mia Mottleyová u příležitosti vyhlášení republiky. Zrod nové republiky oslavili lidé v hlavním městě Bridgetwonu úderem půlnoci místního času (5.00 SEČ).

VIDEO: Rihanna declared national hero as Barbados welcomes new era.

Barbados' most famous citizen, the singer Rihanna was present at the "Pride of Nationhood" ceremony where the Caribbean island nation declared itself the world's newest republic pic.twitter.com/BSUv3ockXU

— AFP News Agency (@AFP) November 30, 2021