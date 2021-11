Zástupci iniciativy Lékaři pomáhají Česku navrhli očkovat co nejvíce lidí třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Chtějí použít postupy, které se osvědčily i během očkovací kampaně v O2 areně v Praze.

„Meleme z posledního, chceme poskytnout nejlepší péči očkovaným i neočkovaným. Tato iniciativa umožní neudělat ze sprintu maraton. Třetí dávka umožní nejen to, že se pacient pravděpodobně nedostane na intenzivní péči, ale ani do nemocnice. To je úleva pro nemocnice na leden, únor, březen,“ shrnul František Duška z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.