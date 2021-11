Prezident Zeman bude převezen do Lán zítra ve čtyři hodiny odpoledne, prohlásil premiér Babiš po jednání vlády. Řekl to s odkazem na Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Dodal, že jmenování Fialy premiérem by mělo proběhnout co nejdříve.