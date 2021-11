Argentinský fotbalista Lionel Messi vyhrál rekordní sedmý Zlatý míč. Brankářem roku byl zvolen Ital Gianluigi Donnarumma, nejlepším týmem londýnská Chelsea. Trofej pro nejlepšího mladého hráče si odnesl záložník Barcelony Pedri.

