Co vás zítra čeká v tištěném vydání Deníku N:

– Dva premiéři v Česku. Co má kdo dělat?

– STAN vybral finančníka bez politické zkušenosti

– Přehledně: Vše ke třetí dávce

– Opatření: co se kde smí a nesmí?

– Když máš stranu v krizi, dej do vedení ženu

– Zemanova polská sóloakce

– Komenátř: Moskva a Peking zjistily, že se vyplatí předstírat demokracii

– Jako když na chvíli pauznete život. Fotografie krásy a ticha

– Kontroverzní doprovod běloruských fotbalistek