Prezidenti Visegrádské čtyřky vyzvali občany, aby se nechali naočkovat proti covidu-19. K prohlášení Miloše Zemana se připojila i Zuzana Čaputová, která s polským a maďarským protějškem jednala v Budapešti, Zeman se připojil na dálku.

As the #V4 presidents we also called on everyone still hesitating, not to wait any longer and get vaccinated 💉: it’s the only safe way out of the current #Covid_19 pandemic. pic.twitter.com/gppI48qBNI

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) November 29, 2021