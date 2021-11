Chlapec, který přežil pád lanovky, musí být podle soudu vrácen do Itálie

Šestiletý chlapec, který v květnu jako jediný přežil pád lanovky v severní Itálii, musí být z Izraele vrácen do Itálie do 12. prosince. Rozhodl o tom dnes izraelský Nejvyšší soud.

Eitan Biran je ze smíšené italsko-izraelské rodiny a je předmětem právní bitvy obou rodin o to, komu bude svěřen do péče.

Při neštěstí v Itálii zemřelo 14 lidí včetně Eitanových rodičů, bratra a babičky a dědečka. Rodina žila v Itálii, ale po neštěstí chlapce odvezl do Izraele jeho dědeček z matčiny strany Šmulig Peleg. Soudy nižší instance už v Izraeli rozhodly o vydání dítěte do Itálie, ale Peleg se odvolal, takže nejvyšší soud rozhodnutí o vydání pozastavil. Dnes rozhodl, že se chlapec musí do Itálie vrátit do 12. prosince.

Po neštěstí žil Eitan u tety z otcovy strany v Itálii. Odtud ho Peleg bez vědomí této příbuzné odvezl do Švýcarska a odtud do Izraele. Příbuzná v Itálii se obrátila na italský soud, který Pelegův čin hodnotí jako únos. Podle všeho mu pomáhal Gabriel Abutbul Alon, jehož zatkla minulý týden kyperská policie na základě mezinárodního zatykače. (Times of Israel)