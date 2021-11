První dáma USA Jill Bidenová odhalila podobu letošní vánoční výzdoby Bílého domu. Barvy se nesou v klasické zlaté, červené, bílé a zelené a vyzařují návrat k tradičnímu pojetí amerických Vánoc.

Excited to share that the Official White House Christmas tree is up in the Blue Room! pic.twitter.com/od943V0k5Q

— Jill Biden (@FLOTUS) November 29, 2021